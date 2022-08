Borse europee deboli dopo nuova sbandata Wall Street

Generali

(Teleborsa) - Segnali di debolezza in chiusura le principali Borse del Vecchio Continente, Piazza Affari inclusa, dopo una prima parte della giornata passata al rialzo grazie soprattutto alad Amsterdam. A pesare sui listini azionari europei è stata la, partita positiva e, successivamente, passata in territorio negativo, con gli investitori che non riescono a riprendersi da Jackson Hole. Il mercato continua a scontare lasull'economia a stelle e strisce.Sul fronte societario, beneche ha rafforzato la propria presenza in Malesia diventando uno dei principali operatori del Paese. La discesa del prezzo del petrolio fa invece scattare i realizzi sul settore energetico, dove perde quota in particolareSul mercato valutario, l'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,30%. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,67%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 5,23%, scendendo fino a 91,94 dollari per barile.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +232 punti base, con un timido incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,83%.piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,53%, sotto pressione, che accusa un calo dello 0,88%, dopo la pausa della vigilia per festività. Stabileriportando un moderato -0,19%. Chiusura sulla parità per la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 21.825 punti, mentre, al contrario, si posiziona sotto la linea di parità il, che si ferma a 23.877 punti.Alla chiusura della Borsa di Milano, ilnella seduta odierna risulta essere stato pari a 1,21 miliardi di euro, in deciso ribasso (-22,82%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 1,57 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,46 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,39 miliardi.Tra idi Milano, in evidenza(+2,80%),(+2,47%),(+2,32%) e(+2,04%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,56%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,11%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,94%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,52%.di Milano,(+4,15%),(+2,23%),(+2,01%) e(+1,53%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -6,36%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,88 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 4,41%.Sensibili perdite per, in calo del 3,72%.Tra lepiù importanti:01:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,6%; preced. 2,6%)09:00: Vendite dettaglio, annuale (preced. 0,7%)09:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 10,9%; preced. 10,8%)09:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,25%; preced. -0,3%)09:00: Vendite dettaglio, mensile (preced. -0,1%).