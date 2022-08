Piazza Affari in rialzo con il resto d'Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che si allinea alla buona performance delle altre borse europee, dopo le perdite incassate nei giorni scorsi. Si guarda con interesse alla prossima riunione della BCE ed a dati macro di questa settimana, con occhio attendo anche ai movimenti del gas.L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,52%. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.735,3 dollari l'oncia. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 95,84 dollari per barile, con un calo dell'1,30%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +230 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,77%.buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,46%, piattache viaggia sulla parità, ben impostata, che mostra un incremento dello 0,98%.Segno più per il listino italiano, con ilin aumento dell'1,26%; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 24.162 punti. Positivo il(+0,73%); sulla stessa linea, in denaro il(+0,89%).di Piazza Affari, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,91%.Effervescente, con un progresso del 2,78%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,57%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 2,55%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,13%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,83%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,68%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,66%.di Milano,(+4,69%),(+2,75%),(+2,47%) e(+2,34%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,91%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,78%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,42%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,41%.