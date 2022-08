Prevalgono le vendite a New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street, che continua ad accusare la prospettiva di un massiccio rialzo dei tassi a settembre. Illascia sul parterre lo 0,57%; sulla stessa linea l', che si ferma a 4.031 punti. Variazioni negative per il(-0,96%); sulla stessa tendenza, in ribasso l'(-0,75%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,28%),(-0,78%) e(-0,76%).Al top tra i(+1,03%),(+0,75%) e(+0,55%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,04%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,09%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,87%.scende dell'1,76%.Tra idel Nasdaq 100,(+14,71%),(+2,34%),(+1,52%) e(+1,31%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,94%.Calo deciso per, che segna un -3,35%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,95%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,82%.