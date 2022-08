Wall Street fallisce il rimbalzo, pesano timori tassi

Dow Jones

Astrazeneca

(Teleborsa) - Scambi in ribasso per la Borsa di New York, dopo un avvio al rialzo ed un successivo passaggio in territorio negativo, con gli investitori che non riescono a riprendersi da Jackson Hole. Il mercato continua a scontare la politica di tassi alti col suo effetto recessivo sull'economia a stelle e strisce.Ilaccusa una flessione dello 0,76% proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, giornata negativa per l', che continua la seduta a 3.995 punti, in calo dello 0,89%. In ribasso il(-1,09%); come pure, in rosso l'(-0,88%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-3,32%),(-1,34%) e(-1,21%).Tutte le Blue Chip del Dow JonesLe più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,87%.In perdita, che scende del 2,57%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,09 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende dell'1,88%.Tutti isono sotto la parità.I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -7,68%.Sensibili perdite per, in calo del 6,59%.In apnea, che arretra del 2,64%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,54%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso 0,8%; preced. 1,3%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 19,5%; preced. 20,5%)16:00: Fiducia consumatori, mensile (atteso 97,9 punti; preced. 95,3 punti)14:15: Occupati ADP (atteso 200K unità; preced. 128K unità)14:15: Occupati ADP.