Piazza Affari gira in rosso con le altre Borse europee dopo dati inflazione

(Teleborsa) -, che scontano la prospettiva di recessione e di un aumento die tassi più forte del previsto al prossimo meeting dell'8 settembre. Dopo un esordio positivo i mercati hanno girato in rosso sui dati dell', che si è spinta su nuovi massimi storici al 9,1%.Lieve calo dell', che scende a quota 0,999. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,53%. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 89,09 dollari per barile, in netto calo del 2,79%.Invariato lo, che si posiziona a +232 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,87%.calo deciso per, che segna un -0,82%, sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,03%, e soffre, che evidenzia una perdita dello 0,97%.Giornata “no” per la Borsa italiana, in flessione dello 0,99% sul, portando avanti la scia ribassista di quattro cali consecutivi, avviata venerdì scorso; sulla stessa linea, giornata negativa per il, che continua la seduta a 23.624 punti, in calo dello 0,99%.In discesa il(-1,22%); come pure, leggermente negativo il(-0,65%).Tra lea grande capitalizzazione, brilla, con un forte incremento (+2,98%).In luce, con un ampio progresso dell'1,20%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,81%.Composta, che cresce di un modesto +0,65%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,92%.In perdita, che scende del 3,02%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,82 punti percentuali.Preda dei venditori, con un decremento del 2,45%.del FTSE MidCap,(+3,64%),(+1,32%),(+1,11%) e(+0,92%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -8,58%.Seduta negativa per, che scende del 6,59%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 6,00%.Sensibili perdite per, in calo del 3,58%.