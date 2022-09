Scuola, ANIEF: "Le nomine si faranno anche in autunno e si riparte con gravi problemi irrisolti"

(Teleborsa) - "L'anno scolastico si apre oggi con gravissimi problemi irrisolti e non è vero che tutti i docenti saranno in cattedra con l'inizio delle lezioni: mancano centinaia di migliaia di dipendenti titolari, è stato cancellato l'organico Covid, sul sostegno agli alunni disabili e tra il personale Ata un dipendente su due è precario, i concorsi risultano inadeguati e in forte ritardo, quella che opera nell'Istruzione è l'unica categoria del pubblico impiego senza contratto di lavoro". Lonel giorno di avvio del nuovo anno 2022/2023.