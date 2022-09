Wall Street avvia settembre all'insegna della debolezza

Dow Jones

(Teleborsa) - Si muove in frazionale ribasso Wall Street, che avvia il mese di settembre su toni deboli risentendo delle preoccupazioni relative ad una possibile recessione, causata dalle politiche restrittive delle banche centrali, dall'impatto dell'inflazione, dai continui lockdown in Cina e dalla guerra in Ucraina.Ilanche oggi lascia sul parterre lo 0,59%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da cinque cali consecutivi in essere da venerdì scorso; si muove in retromarcia l', che scivola a 3.926 punti. In rosso il(-0,95%); come pure, in frazionale calo l'(-0,6%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,98%),(-1,66%) e(-1,20%).per tutte le Blue Chip del Dow Jones, che mostrano una performance negativa.I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -3,33%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,06%.scende dell'1,76%.Calo deciso per, che segna un -1,69%.Tra idel Nasdaq 100,(+1,06%) e(+0,64%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -28,88%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,46%.In perdita, che scende del 5,00%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,96 punti percentuali.