Il comparto dei servizi finanziari in Italia brillante (+1,64%), scambi in positivo per Banca Mediolanum

settore servizi per la finanza a Piazza Affari

comparto servizi per la finanza europeo

FTSE Italia Financial Services

indice EURO STOXX Financial Services

Banca Mediolanum

Mediobanca

Azimut

mid-cap

Mutuionline

Tamburi

Banca Ifis

(Teleborsa) - Exploit del, preannunciato da un andamento tutto in salita delIlha aperto a quota 91.094,8, balzando dell'1,64% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l', avanza di 9 punti, dopo un avvio a quota 479.Tra le azioni più importanti dell'indice servizi finanziari di Milano, seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,12%.avanza dell'1,28%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,80%.Tra leitaliane, modesto recupero sui valori precedenti per, che passa di mano in progresso dell'1,26%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dell'1,05%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,95%.