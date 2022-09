Sesa acquista azioni proprie

Sesa

la società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business

(Teleborsa) -ha reso noto checonferendo l’incarico per tale attività ad Intermonte Partners SIM. Gli acquisti di azioni ordinarie proprie sono avvenuti nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e di regolamento e secondo le modalità, termini e condizioni contenute nell’autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni ordinarie proprie, conferita dall’Assemblea ordinaria della Società del 25 agosto 2022.Dal 25 al 29 agosto 2022, Sesa ha complessivamente, pari allo 0,04077552% dell'attuale capitale sociale ad un prezzo medio unitario di 124,47323 euro per azione al lordo delle commissioni, per uncomplessivo pari aAl 30 agosto, Sesa possiede complessivamente 47.180 azioni ordinarie proprie, pari allo 0,30449337% dell'attuale capitale sociale.Intanto, in Borsa,si muove al rialzo e si attesta a 122,4 euro, con un aumento dell'1,58%.