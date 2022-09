Stabile la Borsa di Tokyo

Nikkei 225

(Teleborsa) -, scontando l'incertezza per la pubblicazione del Job Report in USA, che darà qualche indicazione in più sullo stato dell'economia americana e sulle prossime mosse della Fed. A pesare anche i nuovi lockdown in Cina., ilè dimesso (-0,14%), mentre appare più sacrificato l'indice Topix 100 (-0,29%). Alla fine gira in rosso anche la piazza di(-0,32%).Deboli le borse cinesi, conche lima lo 0,11% emostra una perdita più ampia dello 0,32%. Peggio fache lascia sul terreno lo 0,67%.Fra le altre borse asiatiche che chiuderanno più tardi gli scambi appare sacrificata(-1,11%), assieme a(-0,49%) e(-0,13%). In tenutaSui livelli della vigilia(-0,13%); fa peggio(-0,38%).Controllato progresso per l', che scambia in salita dello 0,36%. Piccolo spunto rialzista per l', che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,22%. Allunga timidamente il passo l', che tratta con un modesto progresso dello 0,29%.Il rendimento dell'è pari 0,24%, mentre il rendimento delscambia 2,63%.