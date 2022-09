Wall Street scommette su Fed meno aggressiva

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

materiali

telecomunicazioni

beni di consumo per l'ufficio

sanitario

Salesforce

Chevron

Walgreens Boots Alliance

Goldman Sachs

3M

DOW

Procter & Gamble

Intel

Lululemon Athletica

Okta

Broadcom

Pinduoduo Inc Spon Each Rep

JD.com

Baidu

Meta Platforms

Starbucks

(Teleborsa) - La borsa di Wall Street consolida la performance dell'avvio grazie ai dati sul mercato del lavoro che hanno evidenziato una risalita della disoccupazione negli Stati Uniti, ed il mercato spera in una banca centrale meno aggressiva sui tassi di interesse, per combattere l'alta inflazione.Tra gli indici statunitensi, si muove sotto la parità il, che scende a 31.559 punti, con uno scarto percentuale dello 0,31%; sulla stessa linea, cede alle vendite l', che retrocede a 3.953 punti. In discesa il(-0,76%); sulla stessa linea, poco sotto la parità l'(-0,46%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,83%) e(+0,48%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-0,97%),(-0,71%) e(-0,66%).Tra i(+1,54%),(+1,47%),(+0,75%) e(+0,66%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,19%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,02%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,99%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,98%.Al top tra i, si posizionano(+7,36%),(+5,25%),(+2,13%) e(+0,85%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,84%.In apnea, che arretra del 2,40%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,20%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,20%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Tasso disoccupazione (atteso 3,5%; preced. 3,5%)14:30: Variazione occupati (atteso 300K unità; preced. 477K unità)16:00: Ordini industria, mensile (atteso 0,2%; preced. 1,8%)15:45: PMI composito (preced. 47,7 punti)15:45: PMI servizi (preced. 47,3 punti).