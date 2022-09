Effetto gas sui mercati europei. Wall Street chiusa per festività

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, assieme agli altri Eurolistini, orfani oggi del faro di Wall Street che rimarrà chiusa per la festività del Labor Day.A pesare sulleè la decisione di Gazprom di tenere chiuso il gasdotto Nord Stream a tempo indeterminato. La notizia ha fatto volare i prezzi del gas sulla piazza di Amsterdam e allo stesso tempo ha fatto cadere l'euro sotto quota 0,99 dollari , con il mercato che teme per la tenuta dell'economia europea. Corre il prezzo del petrolio in vista dell'atteso taglio alla produzione da parte dei Paesi dell'Opec+, per mantenere alti i prezzi dell'oro nero.Sul mercato valutario, seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,29%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,13%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,82%.Balza in alto lo, posizionandosi a +239 punti base, con un incremento di 8 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,96%.pesante, che segna una discesa di ben -2,61 punti percentuali, sottotonoche mostra una limatura dello 0,66%; seduta negativa per, che scende dell'1,82%. Sessione da dimenticare per la Borsa italiana, con ilche sta lasciando sul terreno il 2,42%; sulla stessa linea, viene venduto parecchio il, che continua la seduta a 23.351 punti.di Piazza Affari, performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,88%. Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,70%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,94%.Sensibili perdite per, in calo del 4,71%.In apnea, che arretra del 4,21%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,21%.di Milano,(+3,95%),(+1,17%),(+1,13%) e(+0,70%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,03%.Lettera su, che registra un importante calo del 5,16%.Vendite su, che registra un ribasso del 5,09% dopo l' ok della BCE all'aumento di capitale Tra ledi maggior peso:02:45: PMI servizi Caixin (atteso 54 punti; preced. 55,5 punti)10:00: PMI servizi (atteso 50,2 punti; preced. 51,2 punti)10:00: PMI composito (atteso 49,2 punti; preced. 49,9 punti)11:00: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,4%; preced. -1%)11:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso -0,7%; preced. -3,2%).