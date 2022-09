Asia positiva con i nuovi stimoli cinesi. Tokyo chiude sulla parità

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, in attesa del riavvio delle negoziazioni a Wall Street e dopo i. La People Bank of China ieri ha promesso di intensificare gli sforzi di stimolo nel terzo trimestre, per contrastare il rallentamento della crescita dovuto ai lockdown del COVID-19, ed ha annunciato un taglio alla quantità di valuta estera che deve essere detenuta dalle istituzioni locali per frenare la caduta dello yuan.Sosta intorno alla parità la Borsa di, con ilche scambia con un +0,07%, mentre il Topix lima appena lo 0.02%. Porta a casa un piccolo vantaggio(+0,26%).Le borse cinesi beneficiano dei nuovi stimoli, che vanno a compensare le nuove chiusure dovute ai contagi di Covid-19.guadagna l'1,11%, mentrecontinua la giornata in aumento dello 0,53%. Consolida i livelli precedenti(+0,02%).Fra le altre borse che chiuderanno più tardi gli scambi, leggermente negativa(-0,26%), mentre tengono(+0,09%),(+0,12%) e(+0,11%). Bene(+0,78%).Stabile(+0,02%); debole(-0,26%).Allunga timidamente il passo l', che tratta con un modesto progresso dello 0,53%. Modesto guadagno per l', che avanza di poco a +0,37%. Piccolo passo in avanti per l', che sta portando a casa un misero +0,32%.Il rendimento dell'è pari 0,24%, mentre il rendimento delscambia 2,63%.