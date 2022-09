Crolla Bed Bath & Beyond al Nasdaq dopo morte CFO Arnal

Bed Bath & Beyond

catena retail americana

Nasdaq 100

Bed Bath & Beyond

(Teleborsa) - A picco, che presenta un pessimo -14,48%, dopo la notizia del suicidio del suo direttore finanziario, Gustavo Arnal.La catena americana di negozi per la casa sta cercando di salvarsi ed evitare la bancarotta, con il licenziamento di circa il 20% dei dipendenti, la chiusura di circa 150 negozi e il taglio di diversi marchi di articoli per la casa. Il gruppo ha comunicato di aver ottenuto un finanziamento di oltre 500 milioni di dollari per sostenere le sue difficili condizioni finanziarie.La tendenza ad una settimana dellaè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 7,103 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 7,703 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 6,827.