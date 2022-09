Giù Wall Street in seduta volatile

Dow Jones

(Teleborsa) - Si muove al ribasso la borsa di Wall Street in un clima di persistente volatilità, con gli investitori preoccupati per la crescita economica ed i rialzi dei tassi di interesse collegati all'alta inflazione.Tra gli indici statunitensi, si muove sotto la parità il, che scende a 31.107 punti, con uno scarto percentuale dello 0,68%; sulla stessa linea, in lieve calo l', che continua la giornata sotto la parità a 3.901 punti. In discesa il(-0,9%); come pure, in frazionale calo l'(-0,67%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,55%),(-1,16%) e(-0,81%).del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+0,84%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,24%.Seduta negativa per, che scende del 2,24%.Sensibili perdite per, in calo del 2,08%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,65%.Al top tra i, si posizionano(+3,49%),(+2,52%),(+2,51%) e(+1,67%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -7,67%.In apnea, che arretra del 5,41%.Tonfo di, che mostra una caduta del 5,21%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,92%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:15:45: PMI composito (atteso 45 punti; preced. 47,7 punti)15:45: PMI servizi (atteso 44,3 punti; preced. 47,3 punti)16:00: ISM non manifatturiero (atteso 55,1 punti; preced. 56,7 punti)14:30: Bilancia commerciale (atteso -70,3 Mld $; preced. -79,6 Mld $)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 240K unità; preced. 232K unità).