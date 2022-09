Wall Street riparte cauta dopo pausa vigilia

Bed Bath & Beyond

(Teleborsa) - Partenza all'insegna della cautela per la borsa di Wall Street all'indomani della pausa per il Labor Day. Il focus degli investitori resta concentrato sulle banche centrali che da una parte all'altra dell'oceano confermano una strategia aggressiva per contenere l'inflazione elevata con il rischio di recessione che ne consegue.Sul fronte macroeconomico, è in arrivo l'. Sul versante corporate, occhi sul titolodopo la notizia del suicidio del suo direttore finanziario.Tra gli indici statunitensi, ilavanza a 31.452 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 3.934 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,01%); in frazionale progresso l'(+0,21%).(+0,81%),(+0,81%) e(+0,71%) in buona luce sul listino S&P 500.Al top tra i(+1,39%),(+1,35%),(+1,26%) e(+0,93%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,00%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,53%.Al top tra i, si posizionano(+6,03%),(+2,25%),(+1,59%) e(+1,22%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,74%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,29 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 3,17%.Sensibili perdite per, in calo del 3,05%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:15:45: PMI composito (atteso 45 punti; preced. 47,7 punti)15:45: PMI servizi (atteso 44,3 punti; preced. 47,3 punti)16:00: ISM non manifatturiero (atteso 55,1 punti; preced. 56,7 punti)14:30: Bilancia commerciale (atteso -70,5 Mld $; preced. -79,6 Mld $)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 240K unità; preced. 232K unità).