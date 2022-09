Wall Street poco mossa, focus sulla Fed

Apple

(Teleborsa) - Partenza in cauto rialzo per la borsa di Wall Street con gli occhi degli investitori concentrati sulle banche centrali. La prossima riunione della Federal Reserve è in calendario i giorni 20-21 settembre ed il Fomc - il braccio di politica monetaria della Fed - deciderà probabilmente di alzare i tassi di 75 punti base per la terza volta consecutiva.A fine giornata la banca centrale americana pubblicherà il, il consueto rapporto elaborato ogni sei settimane sulla base delle informazioni raccolte nei 12 distretti in cui opera la Fed.Sul fronte macro, il deficit della bilancia commerciale negli Stati Uniti, a luglio, è diminuito ma meno del previsto. L'attenzione si sposta sul dato, in arrivo la prossima settimana, che riguarda i prezzi al consumo degli Stati Uniti e, che, con molta probabilità condizionerà le decisioni della Fed nel meeting di settembre.Sul versante societario, focus sul titoloche presenterà il lancio dell'iPhone 14, dell'Apple Watch Series 8 e di un aggiornamento del sistema operativo iOS.Tra gli indici statunitensi, ilcontinua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 31.206 punti, mentre, al contrario, l'procede a piccoli passi, avanzando a 3.921 punti. Buona la prestazione del(+0,75%); come pure, in moderato rialzo l'(+0,33%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,52%),(+0,89%) e(+0,70%). Il settore, con il suo -2,13%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones,(+1,30%),(+0,99%),(+0,97%) e(+0,87%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,75%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,23%.Tentenna, che cede lo 0,59%.Tra i(+2,83%),(+2,35%),(+2,10%) e(+1,98%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,73%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,71%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,21%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,80%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Bilancia commerciale (atteso -70,3 Mld $; preced. -80,9 Mld $)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 240K unità; preced. 232K unità)17:00: Scorte petrolio, settimanale (preced. -3,33 Mln barili)16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,8%; preced. 1,8%)14:30: Prezzi consumo, mensile (preced. 0%).