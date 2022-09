Borse europee ingessate in attesa BCE

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in linea con i principali mercati di Eurolandia, che al momento procedono con i piedi di piombo in attesa delle decisioni della BCE alle 14.15 e della conferenza stampa di Christine Lagarde alle 14.45.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,04%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,32%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,46%.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +227 punti base, mostrando un piccolo calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,85%.fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,31%, andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,18%, e composta, che cresce di un modesto +0,27%.Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 21.452 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il, che rimane a 23.392 punti.Leggermente negativo il(-0,24%); sulla parità il(-0,17%).di Piazza Affari, si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,05%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,05%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,01%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,95%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,02%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,85%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,82%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,79%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,18%),(+2,57%),(+2,45%) e(+1,30%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,24%.scende del 3,28%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,71%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,23%.