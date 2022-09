Borse europee positive. In rosso Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. I mercati risentono delle incertezze relative alla crisi energetica, mentre sembrano ormai piegati al maxi rialzo dei tassi (+75 unti) che sarà annunciato oggi dalla BCE.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 0,9998. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.720 dollari l'oncia. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre l'1,05%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +227 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,86%.nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, tonica, che registra una plusvalenza dello 0,28%, guadagno in linea per, che avanza dello 0,23%.Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,48%; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che retrocede a 23.327 punti. In lieve ribasso il(-0,32%); con analoga direzione, in frazionale calo il(-0,24%).di Milano, troviamo(+1,01%) e(+0,53%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,41%.Crolla, con una flessione del 2,13%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,85%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,76%.di Milano,(+2,70%),(+1,99%),(+1,53%) e(+1,30%).La peggiore performance è quella di, che cede il 3,74% a dispetto dei dati in crescita del fatturato.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,45%.scende del 2,73%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,23%.