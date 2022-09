Wall Street in rosso aspetta Powell. Sussidi sui minimi da maggio

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

telecomunicazioni

beni di consumo secondari

informatica

3M

Intel

Nike

DOW

Regeneron Pharmaceuticals

Moderna

Constellation Energy

Biogen

Copart

NetEase

Paccar

Netflix

(Teleborsa) - Partenza al ribasso per la borsa di Wall Street con l'attenzione degli investitori rivolta alle banche centrali, in particolare alla, convinti che alzerà i tassi d'interesse, al termine della prossima riunione del 20-21 settembre, di 75 punti base per la terza volta consecutiva. Indicazioni in tal senso e sulle future mosse della banca centrale USA, potrebbero arrivare in giornata dall'atteso discorso delIntanto dall'altra parte dell'oceano la BCE ha annunciato oggi la linea dura alzando il costo del denaro di 75 pb come ampiamente atteso dal mercato.Sul fronte macro, il numero dei lavoratori che per la prima volta hanno richiesto i sussidi di disoccupazione è diminuito di 6.000 unità scivolando ai minimi di maggio.Tra gli indici statunitensi, ilsta lasciando sul parterre lo 0,71%; sulla stessa linea, giornata negativa per l', che continua la seduta a 3.948 punti, in calo dello 0,81%. Negativo il(-1,13%); con analoga direzione, variazioni negative per l'(-0,86%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,30%),(-1,15%) e(-1,10%).per tutte le Blue Chip del Dow Jones, che mostrano una performance negativa.I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -2,39%.Scende, con un ribasso del 2,19%.Crolla, con una flessione del 2,04%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,91%.Al top tra i, si posizionano(+3,91%),(+2,05%),(+0,87%) e(+0,69%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,04%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,15%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,03%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,96%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 240K unità; preced. 228K unità)17:00: Scorte petrolio, settimanale (atteso -250K barili; preced. -3,33 Mln barili)16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,8%; preced. 1,8%)14:30: Prezzi consumo, mensile (preced. 0%)14:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 8,5%).