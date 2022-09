Wall Street prudente con Powell sempre più Falco

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta sui livelli della vigilia, dopo che il, ha detto che occorre agire in modo diretto e forte contro l'inflazione. Sempre più hawkish anche lache, in linea con le attese, ha alzato di 75 punti base i tassi di interesse Tra gli indici statunitensi, ilriporta una variazione pari a -0,06%; sulla stessa linea, incolore l', che continua la seduta a 3.976 punti, sui livelli della vigilia. Poco sotto la parità il(-0,47%); sulla stessa tendenza, sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,32%.(+1,01%),(+0,99%) e(+0,62%) in buona luce sul listino S&P 500. Nel listino, i settori(-1,01%),(-0,71%) e(-0,62%) sono tra i più venduti.del Dow Jones,(+1,64%),(+1,40%),(+0,85%) e(+0,66%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,97%.scende dell'1,68%.Calo deciso per, che segna un -1,39%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,18%.Tra i(+17,84%),(+2,92%),(+2,86%) e(+2,75%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,66%.Crolla, con una flessione del 2,64%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,61%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,60%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 240K unità; preced. 228K unità)17:00: Scorte petrolio, settimanale (atteso -250K barili; preced. -3,33 Mln barili)16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,8%; preced. 1,8%)14:30: Prezzi consumo, mensile (preced. 0%)14:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 8,5%).