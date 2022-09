Seduta euforica per Milano e le Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, così come a Piazza Affari che mostra un'ottima performance, trainata dai. Tengono banco le indiscrezioni uscite a valle della riunione della BCE, secondo cui alcuni membri sarebbero favorevoli ad un altro rialzo da 75 punti base a ottobre. I segnali "hawkish", tra cui le parole di Joachim Nagel , spingono anche l'andamento dell'euro.Sul fronte macroeconomico, la segna una marginale ripresa a luglio (dopo due mesi in diminuzione), anche se resta negativa la dinamica congiunturale nella media dell'ultimo trimestre. Il PIL del Regno Unito cresce meno delle attese a luglio, con la produzione industriale che delude gli analisti.Deciso rialzo dell'(+1,55%), che raggiunge quota 1,02. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,46%. Segno più per il(Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,79%.Invariato lo, che si posiziona a +230 punti base, con il rendimento delche si attesta al 3,99%.brilla, con un forte incremento (+1,63%), sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,25%, e buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,32%.Giornata di forti guadagni per, con ilin rialzo dell'1,84%, proseguendo la serie di cinque rialzi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, giornata brillante per il, che avanza a 24.500 punti.Positivo il(+1,28%); sulla stessa linea, in denaro il(+0,7%).Tra lea grande capitalizzazione, ottima performance per, che registra un progresso del 6,04%.Exploit di, che mostra un rialzo del 5,81%.Su di giri(+3,88%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 3,78%.Al Top tra le azioni italiane a(+18,26%),(+4,28%),(+3,34%) e(+3,00%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,65%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,11%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:08:00: Produzione industriale, mensile (atteso 0,4%; preced. -0,9%)08:00: Produzione industriale, annuale (atteso 1,9%; preced. 2,4%)10:00: Produzione industriale, annuale (atteso -0,4%; preced. -1,1%)10:00: Produzione industriale, mensile (atteso 0,3%; preced. -2%)01:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,9%).