Wall Street apre la settimana in rialzo

(Teleborsa) - Wall Street avvia gli scambi in frazionale rialzo, in risposta alla chiusura dei mercati cinesi e dell'inattesa avanzata dell'esercito Ucraino ai confini con la Russia. Focus sulle banche centrali in cerca di maggiori dettagli sulle mosse future. Alla Borsa di New York, ilregistra un rialzo dello 0,40%, consolidando la serie di quattro rialzi consecutivi avviata mercoledì scorso; sulla stessa linea l', che arriva a 4.092 punti. Leggermente positivo il(+0,6%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso l'(+0,7%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,05%),(+0,91%) e(+0,74%).del Dow Jones,(+1,97%),(+1,94%),(+1,90%) e(+1,55%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,77%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,83%),(+4,64%),(+3,58%) e(+2,73%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,77%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,39%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,15%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,03%.