Wall Street mantiene vantaggio al giro di boa

Advanced Micro Devices

(Teleborsa) -, avviando una settimana nel complesso positiva, nonostante l'attesa per il dato dell'e l'avvicinarsi della(prossima settimana). Ilmostra un rialzo dello 0,68%, proseguendo la serie di quattro rialzi consecutivi iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l', che continua la giornata a 4.108 punti. Sale il(+1,07%); sulla stessa tendenza, positivo l'(+1,16%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,68%),(+1,54%) e(+1,18%).Tra i(+4,07%),(+2,05%),(+1,56%) e(+1,49%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,59%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,74%.Al top tra i, si posizionano(+9,08%),(+4,70%),(+4,46%) e(+4,07%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,59%.In perdita, che scende del 2,53%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,60%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,49%.