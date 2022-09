A Wall Street si scatenano gli acquisti

Dow Jones

(Teleborsa) - Segno più in chiusura per il listino USA, con ilin aumento dello 0,71%, continuando la scia rialzista evidenziata da quattro guadagni consecutivi, innescata mercoledì scorso; sulla stessa linea, l'guadagna l'1,06% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 4.110 punti.Buona la prestazione del(+1,2%); con analoga direzione, in rialzo l'(+1,21%).(+1,81%),(+1,63%) e(+1,35%) in buona luce sul listino S&P 500.Tra i(+3,85%),(+2,55%),(+1,87%) e(+1,61%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,07%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,74%.Tra i(+9,75%),(+5,49%),(+4,20%) e(+4,18%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,07%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,45%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,87%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,1%; preced. 0%)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 8,1%; preced. 8,5%)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso -0,1%; preced. -0,5%)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 8,9%; preced. 9,8%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 8,84 Mln barili)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,2%; preced. 0%)14:30: PhillyFed (preced. 6,2 punti).