Borse europee negative dopo prezzi consumo USA

Euro / Dollaro USA

oro

Spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Prysmian

Pirelli

STMicroelectronics

Interpump

ERG

Caltagirone SpA

Maire Tecnimont

Datalogic

Sanlorenzo

El.En

Saras

Danieli

(Teleborsa) -, inclusa Piazza Affari. Le Borse europee ampliano i ribassi dopo il dato sull'inflazione USA di agosto , rallentata meno delle attese del mercato, che ha spinto in pesante rosso Wall Street.Sempre sul fronte macroeconomico, questa mattina l'indice Zew ha indicato che il è calato più di quanto ci si attendesse a settembre, con lo spettro di una possibile crisi energetica a funestare le prospettive economiche della più grande economia europea.Segno meno per l', in una sessione caratterizzata da ampie vendite (-1,02%). Vendite diffuse sull', che continua la giornata a 1.702,4 dollari l'oncia. Sessione debole per il(Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,01%.Lomigliora, toccando i +224 punti base, con un calo di 5 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento delpari al 3,98%.vendite su, che registra un ribasso dell'1,11%, seduta negativa per, che mostra una perdita dello 0,81%, e sotto pressione, che accusa un calo dello 0,80%.Sessione negativa per, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,94%, interrompendo la serie di cinque rialzi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, vendite diffuse sul, che continua la giornata a 24.388 punti.In ribasso il(-1,16%); con analoga direzione, in netto peggioramento il(-1,88%).Unaper Piazza Affari, con tutte le Blue Chip che mostrano una performance negativa.Le peggiori performance si registrano su, che ottiene -2,93%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,78 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 2,38%.Sensibili perdite per, in calo del 2,29%.di Milano,(+2,43%),(+1,83%),(+1,74%) e(+1,33%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,19%.In apnea, che arretra del 5,23%.Tonfo di, che mostra una caduta del 5,00%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,35%.