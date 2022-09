Giornata negativa per Milano e gli altri Eurolistini

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che virano in deciso ribasso dopo il rallentata meno delle attese del mercato, e il tracollo di Wall Street. "Le pressioni inflazionistiche hanno probabilmente raggiunto il picco massimo, ma sarà una lunga battaglia riportare l'inflazione verso l'obiettivo del 2% fissato dalla FED. Questonella lotta all'inflazione", fa notare Ben Laidler, global markets strategist di eToro.Sempre sul fronte macroeconomico, questa mattina l'indice Zew ha indicato che ila settembre, con lo spettro di una possibile crisi energetica a funestare le prospettive economiche della più grande economia europea.L'è in calo (-1,14%) e si attesta su 1. Giornata negativa per l', che continua la seduta a 1.703,7 dollari l'oncia, in calo dell'1,16%. Il(Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,91% e continua a trattare a 86,98 dollari per barile.Lieve calo dello, che scende a +226 punti base, mentre il rendimento delsi attesta al 3,98%.in perdita, che scende dell'1,59%,scende dell'1,17%, e calo deciso per, che segna un -1,39%.Scambi in ribasso per la, che accusa una flessione dell'1,36% sul, interrompendo la serie di cinque rialzi consecutivi, iniziata martedì scorso, mentre, al contrario, balzo del, che archivia la giornata a 24.616 punti. In discesa il(-1,38%); come pure, depresso il(-2,41%).In Borsa di Milano, ilnella seduta odierna è stato pari a 1,77 miliardi di euro, restando invariato rispetto alla seduta precedente; i volumi scambiati sono passati da 0,63 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,58 miliardi.In questaper Piazza Affari, solosono sopra la parità.Le peggiori performance si sono registrate su, che ha chiuso a -3,35%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,33 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 2,99%.Sensibili perdite per, in calo del 2,81%.di Milano,(+2,45%),(+2,18%),(+1,99%) e(+1,98%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -7,74%.In apnea, che arretra del 7,59%.Tonfo di, che mostra una caduta del 6,02%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,97%.