Equita, Intesa conferma Buy: crescita solida e interessante politica dividendi

(Teleborsa) -ha ridotto a(da 4,7 euro) il prezzo obiettivo su, investment bank indipendente quotata su Euronext STAR Milan, confermando il giudizio sul titolo a. La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati del primo semestre del 2022, che si è chiuso con ricavi netti consolidati a 48,4 milioni di euro (+5% rispetto al primo semestre del 2021) e un risultato netto consolidato a 10,3 milioni di euro (-10% rispetto a un anno fa).Gli analisti confermano un giudizio positivo basato su: un, con un progresso della top-line ben diversificato in tutte le divisioni e un margine di profitto netto medio 2022-2024 superiore al 20%; un, per una media dell'11,1% nel periodo 2022-24 (al prezzo corrente delle azioni); la possibilità di accelerare la traiettoria di crescita distribuendo il capitale in eccesso attraverso la(idealmente nel business Alternative Asset Management, in modo da rendere questa divisione più solida).Intesa Sanpaolo ricorda che l'AD Vismara ha dichiarato che il CdA valuterà la possibilità di proporre alla prossima assemblea degli azionisti la distribuzione di unnon inferiore a 0,30 euro per azione. "Prevediamo un dividendo 2022 di 0,33 euro per azione (dividend yield al 9,8% col prezzo corrente dell'azione) e unadi dividendi 2022-24 di oltre 50 milioni di euro, in linea con l'obiettivo del piano industriale", si legge nella ricerca.