Stabile Wall Street dopo la peggiore seduta da giugno 2020

(Teleborsa) - Dopo il, a causa del deludente rapporto sull'indice dei prezzi al consumo , è. Il sentiment non è comunque positivo, dopo che le azioni statunitensi hanno registrato il calo maggiore in più di due anni, con l'S&P 500 in calo di oltre il 4% e il Nasdaq 100 in calo di oltre il 5%."Un'inflazione più viscosa e più ampia nel mese di agosto suggerisce che lada fare per contenere l'aumento dei prezzi e leper l'economia statunitense continuano ad aumentare - hanno commentato Tiffany Wilding e Allison Boxer, Economist di PIMCO - Potremmo assistere a un ritmo più rapido di rialzi dei tassi della Fed per arrivare a un tasso sui Fed Funds terminale più elevato di quanto previsto in precedenza".Sul continuano a diminuire lenegli Stati Uniti a causa di tassi di interesse più elevati, mentre iUSA hanno registrato un incremento dell'8,7% su base annua, un valore inferiore al consensus e al mese precedente.Tra ici sono, dopo che il Tribunale dell'Unione europea ha concordato con le argomentazioni della Commissione europea contro Google ma ha ridotto la multa del 5% a 4,125 miliardi di euro, e, che ha aumentato in modo significativo il suo outlook a medio termine e affermato di puntare a una netta crescita in Cina, e, che ha comunicato una deludente previsione sugli utili citando una "contrazione del margine metallico e volumi di spedizione ridotti".A Wall Street, ile si posiziona su 31.095 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 3.934 punti. Pressoché invariato il(-0,04%); sulla stessa tendenza, sui livelli della vigilia l'(+0,11%).Nell'S&P 500, buona la performance del comparto. Il, con il suo -0,76%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones,(+1,44%),(+1,32%),(+1,13%) e(+0,60%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,17%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,07%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,93%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,64%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,15%),(+3,92%),(+1,90%) e(+1,17%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,90%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,87%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,85%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,67%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso -0,1%; preced. -0,4%)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 8,8%; preced. 9,8%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso 833K barili; preced. 8,84 Mln barili)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,2%; preced. 0%)14:30: PhillyFed (preced. 6,2 punti).