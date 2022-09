WIIT, analisti: buona visibilità su ricavi ed EBITDA dopo conti

Equita

WIIT

Intermonte

(Teleborsa) -ha abbassato a(da 33 euro) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato del Cloud Computing, confermando il giudizio a Buy. "La valutazione riflette la, per l'elevata componente ricorrente dei ricavi, per i buoni trend organici e per le sinergie attivate dalle recenti acquisizioni", sottolineano gli analisti.ha invece confermato ile la raccomandazione ad Outperform. "WIIT dovrebbe continuare a beneficiare della sua posizione di leader come digital champion, consolidando ulteriormente i piccoli obiettivi di fusioni e acquisizioni in Italia e guadagnando scala in Germania", scrivono gli analisti, aggiungendo anche che la società è "di crescita sostenute da un passaggio tecnologico integrato dall'infrastruttura e dai servizi on-premise a quelli cloud".Ieri la società ha comunicato di aver chiuso il primo semestre del 2022 conconsolidati pari a 54,3 milioni di euro, in crescita del 54,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, e unadjusted pari a 6,1 milioni di euro, in miglioramento rispetto ai 4,3 milioni di euro dello stesso periodo del 2021.Gli analisti hanno anche evidenziato, secondo cui "lo sviluppo della pipeline, grazie a nuovi clienti e upselling sui clienti esistenti, è il migliore degli ultimi 3 anni e ci lascia estremamente positive sul 2022 e soprattutto 2023".Durante la call con la comunità finanziaria, i vertici di WIIT hanno confermato lo slancio positivo della crescita organica e(mirando a una nuova acquisizione entro fine anno, senza raccogliere capitali per finanziare un accordo e cercando opportunità di dimensioni simili a LANSOL). Inoltre, il management vede la possibilità di continuare con il, che si traduce in un'ulteriore clean-up dei ricavi senza alcun impatto sull'EBITDA, grazie all'aumento della redditività.