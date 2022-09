Borsa americana apre incerta

Dow Jones

(Teleborsa) -, in ista di nuove mosse sui tassi della Fed, dopo che i dati macro di pggi hanno confermato un'economia resiliente. Ilsi ferma a 31.124 punti; sulla stessa linea l', che si posiziona a 3.939 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,34%; leggermente negativo l'(-0,25%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+0,73%),(+0,47%) e(+0,45%). Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-2,19%),(-1,76%) e(-0,68%).Tra i(+1,68%),(+0,93%),(+0,84%) e(+0,78%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,90%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,19%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,12%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,96%.Al top tra i, si posizionano(+6,12%),(+4,25%),(+2,44%) e(+2,28%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -13,25%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,96%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,67%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,58%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,4%)14:30: PhillyFed (atteso 2,8 punti; preced. 6,2 punti)14:30: Prezzi import, mensile (atteso -1,2%; preced. -1,5%)14:30: Empire State Index (atteso -13 punti; preced. -31,3 punti)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 10,1%).