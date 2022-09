Borsa americana prosegue debole

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street prosegue la sessione all'insegna della debolezza, scontando maggiori probabilità di un rialzo incisivi die gtassi da parte della fed, dopo una serie di dati economici non troppo negativi. Ilscambia in pari a 31.192 punti, mentre cede alle vendite l', che retrocede a 3.933 punti. In rosso il(-0,87%); con analoga direzione, in lieve ribasso l'(-0,45%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,30%) e(+1,23%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,91%),(-1,91%) e(-1,57%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,34%),(+2,49%),(+2,24%) e(+2,10%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,19%.In perdita, che scende del 2,03%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,61%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,28%.Al top tra i, si posizionano(+7,46%),(+3,34%),(+3,28%) e(+2,93%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -16,54%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,12 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 2,78%.Sensibili perdite per, in calo del 2,65%.