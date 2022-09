Gibus, ricavi e utili in crescita a doppia cifra nel primo semestre

Gibus

(Teleborsa) -, società attiva nel settore outdoor design di alta gamma e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso ildel 2022 conpari a 45,5 milioni di euro, in aumento del 27% rispetto allo stesso periodo del 2021. Il segmentoregistra ricavi pari a 20,6 milioni, +32% rispetto al 30 giugno 2021 e rappresenta il 47% del totale. L'registra ricavi pari a 35,3 milioni di euro, in crescita del 36%, mentre i ricavi realizzati all'estero sono pari a 10,2 milioni di euro, per un incremento del 4%. L'è pari a 9,8 milioni di euro (+16%). L'si attesta a 7,3 milioni di euro (+19%)."Nonostante il gruppo abbia oggi stimato un impatto diretto non significativo legato all'aumento dei costi delle utenze energetiche, si hanno avvisaglie di impatti indiretti più significativi legati all'aumento dei prezzi operati da fornitori che operano attività energivore come l'estrusione dell'alluminio, la verniciatura, la lavorazione e tempra del vetro - ha spiegato l'- È possibile che tale fenomeno, erodendo il potenziale beneficio prodotto dal ritorno dell'alluminio a quotazioni più favorevoli rispetto a quelle della prima metà dell'anno".Il consiglio di amministrazione, a modifica della dividend policy adottata in data 14 maggio 2019, ha deliberato di, rimettendo al giudizio dell'organo amministrativo l'incarico di proporre all'assemblea, sulla base dei risultati che saranno di volta in volta conseguiti dalla società, la destinazione degli utili di esercizio e delle riserve disponibili nella prospettiva del miglior interesse dei propri stakeholder.