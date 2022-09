Piazza Affari chiude in rosso con le altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre prosegue negativa Wall Street, che sconta le attese dio un nuovoda parte della Fed. Una aspettativa rinvigorita dagli ultimiche confermano la resilienza dell'economia a stelle e strisce.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,13%. Si abbattono le vendite sull', che scambia a 1.662 dollari l'oncia, in forte calo dell'1,95%. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-3,74%), che ha toccato 85,17 dollari per barile.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +230 punti base, mostrando un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,03%.pensosa, con un calo frazionale dello 0,55%, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, e soffre, che evidenzia una perdita dell'1,04%.Prevale la cautela in chiusura a Piazza Affari, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,21%; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso il, che ha perso lo 0,27%, chiudendo a 24.307 punti.Negativo il(-0,77%); come pure, variazioni negative per il(-0,91%).Il controvalore degli scambi nella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 1,96 miliardi di euro, con un incremento di ben 214,5 milioni di euro, pari al 12,31%, rispetto ai precedenti 1,74 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,48 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,58 miliardi.A fronte dei 423 titoli scambiati, sono giunte richieste di acquisto per 110 azioni. In lettera invece 177 titoli. Pressoché stabili le rimanenti 136 stocks.Tra lea grande capitalizzazione, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 4,56%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,85%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,45%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,21%.Fra i più forti ribassi si segnala, che archivia la seduta a -3,77%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,75%.In perdita, che scende del 3,07%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,74 punti percentuali.Al Top tra le azioni italiane a(+2,80%), nel giorno dell'assemblea per l'approvazione dell'aumento di capitale.Bene anche(+2,79%),(+1,88%) e(+1,61%).Le più forti vendite su, che termina le contrattazioni a -4,69%.Seduta negativa per, che scende del 4,43%.Sensibili perdite per, in calo del 4,11%.In apnea, che arretra del 4,05%.