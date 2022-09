In calo i mercati europei su deterioramento dati macro

TIM

(Teleborsa) -, compresa Piazza Affari. Ilnegli ultimi giorni, specialmente dopo il dato sui prezzi al consumo statunitensi pubblicato martedì e che si è rivelato al di sopra delle aspettative. Sono poi arrivati allarmi sulle prospettive macroeconomiche da parte di Banca mondiale e Fondo monetario, oltre che le revisioni al ribasso degli outlook da parte di prominenti aziende europee e nordamericane."I mercati azionari, sia negli Stati Uniti che in Europa,e il recente deterioramento dei dati macro potrebbe giustificare un'ulteriore debolezza futura - commenta Giuliano Gasparet, Head of Equity di Generali Insurance Asset Management - Inoltre, sempre più aziende mettono in guardia sui propri profitti, abbassando le aspettative per la restante parte del 2022 e per il prossimo anno".Giornata storta per, che soffre uno studio diche ha ridotto la raccomandazione acon prezzo obiettivo a 0,15 euro. Bene invece, che beneficia della raccomandazionedicon un prezzo obiettivo pari a 3,8 euro. Ha strappato, con il mercato che ha apprezzato l'della tedesca Centrotec Climate Systems per circa 750 milioni di euro tra contanti e azioni.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1. Segno più per l', che mostra un aumento dello 0,72%. Pioggia di acquisti sul(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,81%.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +227 punti base, mostrando un piccolo calo di 3 punti base, mentre il rendimento delsi attesta al 4,03%.sensibili perdite per, in calo dell'1,66%, tentenna, con un modesto ribasso dello 0,62%, e sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,31%.Sessione negativa per, con ilche lascia sul parterre l'1,14%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità il, che si ferma a 24.307 punti. In netto peggioramento il(-1,6%); con analoga direzione, pessimo il(-1,88%).A Piazza Affari risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 1,96 miliardi di euro, con un incremento di ben 214,5 milioni di euro, pari al 12,31% rispetto ai precedenti 1,74 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,48 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,58 miliardi di azioni.Tra lea grande capitalizzazione, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,08%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,63%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -8,14%.Soffre, che evidenzia una perdita del 4,73%.In apnea, che arretra del 2,90%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,88%.Tra i(+15,17%),(+3,04%),(+2,00%) e(+0,86%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,33%.Preda dei venditori, con un decremento del 5,56%.Lettera su, che registra un importante calo del 5,38%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 5,07%.