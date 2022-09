In rosso la Borsa americana, preoccupa warning FedEx su economia

FedEx

(Teleborsa) -, che accusa l'annuncio di drastiche misure di riduzione dei costi da parte di il ritiro delle previsioni sugli utili per l'anno fiscale 2023, a causa di un. Il CEO del colosso statunitense delle spedizioni ha anche comunicato che la società chiuderà 90 località in tutto il mondo, lascerà a terre alcuni aerei cargo e fermerà le assunzioni.Sullo fondo rimangono le preoccupazioni per gli effetti dellasu economia e mercati finanziari. Gli analisti ormai scontano un(sarebbe il terzo consecutivo) da parte della Federal Reserve che si riunirà la settimana prossima nella riunione del FOMC. Valuteranno eventuali toni particolarmente "hawkish" e suggerimenti di un'ulteriore mossa di 75 punti base a novembre.Secondo gli analisti di Robeco, i rischi di ribasso per i mercati sono in aumento e il. "In un'ottica futura, con il calo del potere d'acquisto la fiducia dei consumatori statunitensi si sta indebolendo; l'indice di accessibilità economica per chi acquista casa per la prima volta si attesta sui minimi registrati nel 2006 e nel 1989, il che non fa ben sperare in vista dell'inverno - commenta Colin Graham, Head of Multi-Asset Strategies di Robeco - I bilanci aziendali sono abbastanza solidi e alcuni settori hanno trasferito sugli acquirenti i rincari dei fattori produttivi, ma generare utili diventerà più impegnativo e la fiducia nei livelli degli utili futuri attualmente scontati nelle quotazioni è discutibile".Gli investitori si trovano a valutare la, che effettua un'indagine sulle famiglie riguardante le loro condizioni finanziarie e il loro atteggiamento nei confronti dell'economia. La fiducia dei consumatori è direttamente correlata alla loro capacità di spesa.Tra ici cono, che ha tagliato la sua guidance per l'aumento dei costi energetici in Europa e una domanda più debole, e, che ha messo offline molti dei suoi sistemi di comunicazione e ingegneria interni mentre indaga su un cyberattacco., con ilche sta lasciando sul parterre l'1,20%; sulla stessa linea, giornata negativa per l', che continua la seduta a 3.855 punti, in calo dell'1,18%. Negativo il(-1,43%); sulla stessa tendenza, variazioni negative per l'(-1,17%).Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-2,64%),(-2,52%) e(-1,95%).In questaper la Borsa di New York, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva.Le peggiori performance si registrano su, che ottiene -4,77%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,86%.Scende, con un ribasso del 2,59%.Crolla, con una flessione del 2,33%.Tra i(+1,12%),(+0,72%),(+0,58%) e(+0,56%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,28%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,53%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,28%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,18%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 60 punti; preced. 58,2 punti).