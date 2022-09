Pioggia di vendite a Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Le Borse asiatiche chiudono ancora negative sulla scia di alcuni deludenti dati cinesi e delle aspettative di una recessione. Scambi in ribasso per la Borsa di, che accusa una flessione dell'1,00% sulMale anche le borse cinesi conin perdita dell'1,76% e vendite diffuse su, che continua la giornata all'1,69%.In frazionale calo(-0,49%); negativa anche(-0,99%).Variazioni negative per(-0,94%); sulla stessa linea, in ribasso(-1,36%).Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,14%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,16%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,09%.Il rendimento per l'è pari 0,26%, mentre il rendimento deltratta 2,68%.