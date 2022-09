Wall Street cauta. Protagonisti Fed e tassi

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street prosegue con cautela una seduta priva di grandi spunti e con gli investitori che attendono ladi mercoledì. Intanto istatunitensi hanno raggiunto il livello più alto da aprile 2011, con gli operatori che provano ad anticipare le decisioni della Fed.Un aumento dei tassi di interesse da 75 punti base è ormai scontato, ma alcuni analisti si stanno preparando per un aumento di 100 punti percentuali, una mossa impensabile solo pochi giorni fa. L'ennesimo rovente rapporto sull'indice dei prezzi al consumo statunitensi ha però aumentato la pressione sulla Banca centrale guidata da, suggerendo che il FOMC ha ancora del lavoro da fare per contenere l'aumento dei prezzi e che le probabilità di un hard landing per l'economia statunitense continuano ad aumentare.Questa settimana sono attese anche le nuove decisioni sui tassi di interesse da parte della Banca del Giappone e della Banca d'Inghilterra.Tra gli indici statunitensi, ilcontinua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,03%; sulla stessa linea l', che rimane a 3.873 punti. Pressoché invariato il(-0,03%); sulla stessa linea, sui livelli della vigilia l'(0%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+0,90%),(+0,71%) e(+0,54%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,11%) e(-0,47%).Tra i(+2,18%),(+1,62%),(+0,91%) e(+0,90%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,51%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,14%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,96%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,84%.Tra i(+3,96%),(+1,97%),(+1,73%) e(+1,62%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -9,26%.Seduta negativa per, che scende del 4,02%.Sensibili perdite per, in calo del 3,47%.In apnea, che arretra del 3,40%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:16:00: Indice NAHB (atteso 47 punti; preced. 49 punti)14:30: Apertura cantieri (atteso 1,45 Mln unità; preced. 1,45 Mln unità)14:30: Permessi edilizi (atteso 1,61 Mln unità; preced. 1,67 Mln unità)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. -5,9%)16:00: Vendita case esistenti (atteso 4,7 Mln unità; preced. 4,81 Mln unità).