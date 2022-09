Borse asiatiche positive in attesa di FED e Bank of Japan

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) -, in scia ai rialzi di Wall Street. Il clima rimane comunque attendista, in quanto l'attenzione degli investitori è al, che probabilmente aumenterà i tassi di interesse di 75 punti base, sebbene alcuni analisti stiano anche considerando la possibilità di un aumento di 100 punti base dopo i dati sull'inflazione statunitense più calda del previsto la scorsa settimana.L' ha toccato il massimo in quasi otto anni ad agosto, ma è improbabile che Bank of Japan abbandoni la sua politica ultra-espansiva.sostituirà laper i viaggiatori in arrivo con un monitoraggio domestico di sette giorni, ha riferito il South China Morning Post. In una conferenza stampa precedente, il capo dell'esecutivo John Lee ha affermato solo che il governo sta "studiando attivamente" quale spazio ha per allentare le regole di quarantena.Lieve aumento per la Borsa di, che mostra sulun rialzo dello 0,41%; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 11.261 punti (+0,64%), esale dello 0,30%.In rialzo(+1,03%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso(+0,61%). Sale(+1,3%); come pure, positivo(+1,17%).Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,04%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,04%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento per l'è pari 0,26%, mentre il rendimento deltratta 2,68%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:01:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,6%)02:30: PMI manifatturiero (preced. 51 punti).