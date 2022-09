Gruppo FS, siglato accordo con Alstom: 20 nuove locomotrici elettriche per Mercitalia

(Teleborsa) - In arrivo per, società capofila del, 20 nuove locomotive elettriche di ultima generazione. A fornirle sarà a partire dal 2024, leader globale nella mobilità smart e sostenibile. L'accordo di fornitura tra le due società – fa sapere FS News, il portale di informazione del Gruppo – è stato siglato nell'ambito dellala più importante fiera internazionale dedicata alle tecnologie dei trasporti in corso a Berlino, che fino al 23 settembre vedrà tra i protagonisti anche il Gruppo FS.Lesono note in Italia comee saranno tutte consegnata nel corso del 2024. Si tratta – spiega FS News – di venti unità aggiuntive alle già consegnate 40 locomotive Traxx DC3, tutte in esercizio commerciale da oltre tre anni, dopo il contratto firmato da Mercitalia Rail e Alstom nel dicembre 2017. Le innovative locomotive possono essere equipaggiate per effettuare l'ultimo miglio ferroviario, penetrando direttamente, con un rapido cambio di alimentazione, in aree non elettrificate come i terminal inland e i porti, mettendo direttamente in connessione il trasporto ferroviario con altre modalità di trasporto."Per rendere il trasporto ferroviario sempre più sostenibile ed efficiente è fondamentale rinnovare la nostra flotta di locomotori e carri – ha sottolineato–. Nell'arco di 10 anni abbiamo previsto l'acquisto di 3.500 carri e più di 300 locomotive di nuova generazione, a minor impatto ambientale elettriche e ibride, tra cui queste 20. Come Polo Logistica del Gruppo FS siamo molto impegnati sull'ultimo miglio ferroviario per migliorare sempre più l'integrazione con le altre modalità di trasporto ed essere operatori di un più ampio sistema logistico".Le3 rappresentano l'ultima generazione di locomotive elettriche ad alta potenza ed efficienza, che riducono al minimo gli interventi di manutenzione e minimizzano il consumo energetico. Saranno tutte prodotte nella, uno stabilimento storico in cui lavorano oltre 400 persone e che vanta un'esperienza di oltre cento anni nella progettazione e costruzione di locomotive ed è un centro di produzione e manutenzione di treni e componenti.