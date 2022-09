Italgas, 150 milioni di euro da BEI per promuovere efficienza energetica

Italgas

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e il più importante operatore in Italia nel settore della distribuzione del gas naturale, ha ricevuto un(BEI) per interventi da realizzare in Italia attraverso Seaside, la Energy Service Company del gruppo. Il finanziamento mira a supportare la realizzazione di interventi per l'efficienza energetica sul territorio nazionale, principalmente orientati alla riqualificazione di edifici residenziali.La struttura dell’accordo è di tipoe prevede meccanismi di assegnazione ed erogazione dei fondi adatti a sostenere l'implementazione di un'ampia gamma di progetti di piccole e medie dimensioni, offrendo termini e condizioni particolarmente competitivi."La migliore energia è quella che non si spreca e il finanziamento BEI ci consentirà di rafforzare ulteriormente il nostro impegno nell'efficienza energetica e nella transizione ecologica, in linea con gli obiettivi del Piano Strategico Italgas 2022-2028 - ha commentato l'- Attraverso la nostra ESCo Seaside e le nostre tecnologie sviluppate in house offriremo al mercato e alle comunità soluzioni sempre all’avanguardia contribuendo attivamente al raggiungimento degli obiettivi climatici dell'Italia e dell'Unione europea"."Più dell'85% degli edifici residenziali italiani hanno una classe energetica D o inferiore e necessitano di forti investimenti - ha dichiarato- Progetti come quello firmato oggi con Italgas sono fondamentali non solo per ridurre la dipendenza dalle importazioni di energia da paesi terzi ma anche per diminuire il consumo energetico, quindi il costo delle bollette dei cittadini italiani".