Positivo il Mercato americano in attesa della FED

(Teleborsa) -, con ilche ha messo a segno un +0,64%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 3.900 punti. In denaro il(+0,77%); come pure, buona la prestazione dell'(+0,73%).Nell'S&P 500, buona la performance dei(+1,63%),(+1,34%) e(+1,33%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,54%.Tra i(+2,97%),(+2,51%),(+1,65%) e(+1,50%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,24%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,79%.Al top tra i, si posizionano(+4,43%),(+3,00%),(+2,79%) e(+2,62%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -7,14%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,39%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,97%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,94%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Apertura cantieri (atteso 1,45 Mln unità; preced. 1,45 Mln unità)14:30: Permessi edilizi (atteso 1,61 Mln unità; preced. 1,67 Mln unità)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. -5,9%)16:00: Vendita case esistenti (atteso 4,7 Mln unità; preced. 4,81 Mln unità)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso 833K barili; preced. 2,44 Mln barili)14:30: Partite correnti, trimestrale (atteso -261,4 Mld $; preced. -291,4 Mld $)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 218K unità; preced. 213K unità).