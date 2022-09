Wall Street in rosso in attesa della Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza negativa per il listino americano dove torna prevalere sugli investitori la preoccupazione per le mosse delle banche centrali che dovrebbero stringere la cinghia ed aumentare i tassi di interesse. Oggi l'istituto centrale svedese ha annunciato un maxi ritocco all'insù del costo del denaro , nel tentativo di contrastare l'inflazione elevata., che secondo gli esperti dovrebbe annunciare un incremento dei tassi di 75 punti base anche se c'è già chi non esclude un ritocco più energico, di 100 punti.In settimana sono attese anche le mosse di altre banche centrali come Giappone, Svizzera, della Norvegia e del Regno Unito, oltre che di alcune banche centrali di mercati emergenti, come Filippine, Indonesia, Taiwan e Turchia.Tra gli indici statunitensi, ilaccusa una discesa dell'1,02%; sulla stessa linea, perde terreno l', che retrocede a 3.858 punti, ritracciando dell'1,08%. Variazioni negative per il(-1%); con analoga direzione, in ribasso l'(-1,03%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,83%),(-1,23%) e(-1,17%).Tutte le Blue Chip del Dow JonesLe più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,48%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,72%.scende dell'1,45%.Calo deciso per, che segna un -1,39%.Tra idel Nasdaq 100,(+2,54%),(+1,67%),(+1,46%) e(+0,61%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,81%.Sensibili perdite per, in calo del 2,88%.In apnea, che arretra del 2,83%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,13%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Apertura cantieri (atteso 1,45 Mln unità; preced. 1,4 Mln unità)14:30: Permessi edilizi (atteso 1,61 Mln unità; preced. 1,69 Mln unità)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. -5,9%)16:00: Vendita case esistenti (atteso 4,7 Mln unità; preced. 4,81 Mln unità)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso 833K barili; preced. 2,44 Mln barili).