Piazza Affari in rally fa meglio del resto d'Europa, balzo di OVS

(Teleborsa) -, che fa meglio della buona performance degli euro listini. I mercati europei hanno chiuso sui massimi di seduta, in attesa di conoscere leche saranno annunciate oggi (e che quindi eventualmente avranno effetto sulle quotazioni di domani). Intanto, gli investitori non si sono fatti intimorire dalle, con Putin che ha mobilitato altre truppe verso l'Ucraina e ha minacciato di usare tutto l'arsenale russo contro quello che ha definito il "ricatto nucleare" dell'Occidente sulla guerra in Ucraina.chiude in buon rialzo e fa meglio della media del settore, dopo aver annunciato l'avvio della seconda tranche del programma di buyback fino a un miliardo di euro. Inoltre, l'AD ha detto che la banca entra nella potenziale crisi con "una posizione di estrema forza" e che si trova ben posizionata per distribuire dividendi.Termina la seduta con un impressionante +22%, dopo un primo semestre sopra le attese e la. "Il messaggio è molto forte e inaspettato", hanno commentato gli analisti diSegno meno per l', in una sessione caratterizzata da ampie vendite (-0,84%). Lieve aumento dell', che sale a 1.668,1 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) crolla dell'1,21%, scendendo fino a 82,92 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +224 punti base, con il rendimento delche si posiziona al 4,13%.andamento positivo per, che avanza di un discreto +0,76%, sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,63%, e ben comprata, che segna un forte rialzo dello 0,87%.Seduta positiva per il, che porta a casa un guadagno dell'1,20% sul, mentre, al contrario, ilè crollato dell'1,64%, scendendo fino a 23.649 punti. Poco sopra la parità il(+0,31%); sulla stessa tendenza, guadagni frazionali per il(+0,57%).Alla chiusura di Milano risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 1,85 miliardi di euro, con un incremento del 51,31%, rispetto ai precedenti 1,23 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,53 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,62 miliardi.Tra idi Milano, in evidenza(+5,71%),(+5,54%),(+4,08%) e(+3,25%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -0,68%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,53%.Al Top tra le azioni italiane a(+21,96%),(+3,61%),(+3,45%) e(+2,61%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,76%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,02%.In perdita, che scende del 3,39%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,77 punti percentuali.