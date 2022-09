Wall Street positiva nel giorno della Federal Reserve

General Mills

(Teleborsa) -, in una seduta che potrebbe sperimentare una volatilità significativa a causa dell', che arriva alle 20.00 ore italiana. Un rialzo di 75 punti base è ormai scontato, con alcuni operatori di mercato che hanno suggerito la possibilità di un rialzo di 100 punti base, anche se una mossa del genere potrebbe dare l'impressione di una Banca centrale americana in preda al panico.Al di là dell'entità del rialzo odierno, secondo Thomas Costerg, Senior US Economist di Pictet Wealth Management (Pictet WM), "e l'indice CPI, così come l'occupazione, sono fondamentali nella sua funzione di reazione, più di ciò che i modelli economici possano dire sulle prospettive o di ciò che gli indicatori anticipatori prevedano per il 2023"."In effetti, le: il consenso del mercato vede ora la crescita del PIL statunitense scendere sotto l'1% l'anno prossimo (e la nostra previsione per il 2023 è del -0,8%, con una lieve recessione), ma è improbabile che la FED ne prenda atto in questa fase, preferendo sottolineare piuttosto la presenza di un mercato del lavoro ancora forte (anche se molto inerziale)", ha aggiunto.Sul fronte macroeconomico, tornano a crescere lenegli Stati Uniti, anche se i tassi continuano ad aumentare. Gli investitori si trovano a valutare anche il dato sulla vendita di case esistenti e sull'andamento dellein giacenza presso le imprese USA., una delle più importanti multinazionali statunitensi attive nella produzione di alimenti, ha migliorato l'2023, dopo aver battuto le attese nel primo trimestre dell'esercizio., colosso statunitense della cosmetica, prevede di raddoppiare i suoidal 2022 al 2025, con un'ulteriore accelerazione nel 2026 e oltre., con ilche sale dello 0,46% a 30.848 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per l', che si porta a 3.874 punti. Leggermente positivo il(+0,27%); con analoga direzione, in frazionale progresso l'(+0,4%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i(+1,16%),(+0,98%) e(+0,74%).del Dow Jones,(+1,42%),(+1,27%),(+1,12%) e(+0,87%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,06%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,60%.Tra i(+1,57%),(+1,37%),(+1,28%) e(+1,26%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,75%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,45 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 3,19%.Sensibili perdite per, in calo del 3,14%.Tra i datisui mercati statunitensi:16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. -5,9%)16:00: Vendita case esistenti (atteso 4,7 Mln unità; preced. 4,81 Mln unità)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso 2,16 Mln barili; preced. 2,44 Mln barili)14:30: Partite correnti, trimestrale (atteso -261,4 Mld $; preced. -291,4 Mld $)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 218K unità; preced. 213K unità).