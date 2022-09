Digital Bros, risultati in calo nel bilancio al 30 giugno. Dividendo di 18 centesimi

Digital Bros

(Teleborsa) -, società attiva nel mercato dei videogames e quotata su Euronext STAR Milan, ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2022 conpari a 132,2 milioni di euro, in diminuzione del 12,3% rispetto ai 150,7 milioni di euro registrati al 30 giugno 2021 e quasi esclusivamente generati dalle vendite di prodotti di catalogo. L'è stato pari a 54,1 milioni di euro, rispetto ai 57,8 milioni dell'esercizio precedente e pari al 40,9% dei ricavi lordi consolidati. Ilè stato di 28,7 milioni di euro, rispetto ai 32 milioni di euro registrati al 30 giugno 2021.Laè stata positiva per 3.707 mila euro, rispetto ai 38.246 mila euro registrati al 30 giugno 2021 decrementandosi di 34.539 mila euro per effetto dei significativi investimenti del periodo. La posizione finanziaria netta totale al netto dei debiti finanziari iscritti a seguito dell'applicazione dell'IFRS 16 è stata positiva per 9.727 mila euro.Il CdA ha proposto di distribuire un, pari ad un ammontare totale di 2.568 mila euro. Previa delibera assembleare, il dividendo avrà data di pagamento il 7 dicembre 2022, con esclusione delle azioni proprie in portafoglio, con data di stacco della cedola n. 12 il 5 dicembre 2022, in conformità al calendario di Borsa Italiana, e record date il 6 dicembre 2022. Il board ha anche proposto di portare a utili a nuovo la differenza di 4.757 mila euro.Per quanto riguarda l'outlook, Digital Bros afferma che glidi sviluppo in corso si concretizzeranno con il lancio dei primi prodotti a partire dall'esercizio al 30 giugno 2023 che beneficeranno anche dell'apporto della neo acquisita società americana D3GO! , ora denominata 505GO!. Il gruppo prevede di oltrepassare i 50 milioni di investimenti anche nel corso del prossimo esercizio. In funzione di ciò,