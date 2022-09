Scende Wall Street con FED pronta a tollerare recessione

Accenture

(Teleborsa) -, dopo che ieri sera, come da attese, la ha rialzato i tassi di 75 punti base . Il presidente, nella conferenza stampa post-meeting , ha insistito molto sul concetto che per poter domare l'inflazione occorre pagare il prezzo di una crescita sotto il potenziale per un periodo esteso di tempo. Alla domanda se questo porterà a una vera e propria recessione, il banchiere centrale ha risposto che nessuno sa se vi sarà una recessione e nel caso quanto profonda sarà.Tra gli annunci societari: ha fornito unasull'anno fiscale 2023, dopo aver chiuso l'esercizio al 31 agosto 2022 con risultati record e superiori alle stime.nell'anno fiscale 2022. ha annunciato che prevede didurante le festività natalizie.Sul fronte macroeconomico, è diminuito in modo significativo e oltre le attese ilamericano nel 2° trimestre del 2022. Sono cresciute meno delle attese le richieste dinegli USA. Il è diminuito per il sesto mese consecutivo. Gli sono cresciuti più delle aspettative nell'ultima settimana.Nelsoffre undi, che ha declassato il titolo a "underweight" da "neutral" citando una domanda ridotta di vaccini.è invece spinta dall'di, che ha migliorato la raccomandazione a "buy" da "neutral", citando i probabili vantaggi delle vendite di un farmaco chiave per la perdita di peso., si muove sotto la parità il, che scende a 30.117 punti, con uno scarto percentuale dello 0,22%; sulla stessa linea, cede alle vendite l', che retrocede a 3.764 punti. In ribasso il(-1,16%); con analoga direzione, in lieve ribasso l'(-0,45%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i(+0,67%) e(+0,59%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-2,07%),(-1,43%) e(-1,18%).del Dow Jones,(+4,03%),(+2,12%),(+1,60%) e(+1,57%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,64%.Sensibili perdite per, in calo del 2,91%.In apnea, che arretra del 2,32%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,78%.Tra idel Nasdaq 100,(+1,69%),(+1,57%),(+1,25%) e(+1,22%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -8,53%.Tonfo di, che mostra una caduta del 7,97%.Lettera su, che registra un importante calo del 5,60%.Scende, con un ribasso del 5,37%.