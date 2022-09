Target prevede di assumere 100.000 lavoratori stagionali per festività

Target

(Teleborsa) -, azienda statunitense attiva nel settore della grande distribuzione, ha annunciato che, con una nuova fascia di salario iniziale da 15 a 24 dollari l'ora. Target ha assunto lo stesso numero di lavoratori per la stagione dello shopping 2021, dopo aver assunto 130.000 l'anno precedente. La società ha ricordato che in media trattiene circa il 30% dei suoi lavoratori stagionali dopo le festività.La catena di grandi magazzini ha anche annunciato che, ovvero dal 6 ottobre. Si tratta di un periodo di sconti che traina le entrate del gruppo, che di recente ha visto crollare gli utili a causa degli sforzi per ridurre l'inventario.