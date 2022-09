Giornata nera per Piazza Affari, crollano energetici e banche

Credit Suisse

(Teleborsa) -, con gli investitori che sono. Gli indici PMI di S&P Global per l'Eurozona hanno indicato che a settembre si intensifica il calo dell'economia, registrando il terzo mese consecutivo di contrazione dell'attività economica. "Anche se solo modesto, il tasso di declino è accelerato ad un ritmo che, escluso il periodo di restrizioni anti pandemia, è stato il più forte dal 2013 - ha affermato il report - Gli indicatori anticipatori di tendenze, quali l'afflusso dei nuovi ordini, il lavoro inevaso e le aspettative future indicano che la contrazione incrementerà nei prossimi mesi"., appesantita dai titoli(con i prezzi del petrolio che sono scesi ai minimi da gennaio) e dalle(appesantite dal tonfo didopo che Reuters ha riferito di incontri con gli investitori per un possibile aumento di capitale).La performance deludente della Borsa di Milano non è però da ricondurre alle, secondo gli analisti. "I mercati finanziari si sono concentrati sulle preoccupazioni legate all'inflazione e sulla corsa dei banchieri centrali verso politiche monetarie più restrittive a fronte del rapido aumentare delle probabilità di recessione - fatto notare Kevin Thozet, membro dell’Investment Committee di Carmignac - Nel breve periodo, sia il contesto politico sia quello economico dovrebbero evitare: in assenza di rischi di coda, lo spread italiano si sta muovendo nell’intervallo di 200-250 punti base". Tuttavia, la tendenza degli spread italiani potrebbe cambiare nei prossimi mesi con il peggioramento della crisi energetica ed economica.L'è in calo (-1,14%) e si attesta su 0,9722. Scambia in retromarcia l', che scivola a 1.647,7 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla dell'1,98%, scendendo fino a 81,84 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +219 punti base, con il rendimento delche si posiziona al 4,23%.sensibili perdite per, in calo dell'1,97%, in apnea, che arretra dell'1,97%, e tonfo di, che mostra una caduta del 2,28%.A piccoin chiusura di seduta, con ilche accusa un ribasso del 3,36%; sulla stessa linea, ilha perso l'1,17%, terminando la seduta a 23.630 punti. Pesante il(-2,06%); sulla stessa tendenza, in discesa il(-1,04%).Ilnella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 1,94 miliardi di euro, con un incremento di ben 384,1 milioni di euro, pari al 24,67%, rispetto ai precedenti 1,56 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,51 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,53 miliardi.tra i titoli del FTSE MIB a mostrare un buon guadagno,ottiene un +0,77%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -8,31%.Lettera su, che registra un importante calo del 6,00%.Scende, con un ribasso del 4,90%.Vendite su, che registra un ribasso del 4,75%.del FTSE MidCap,(+3,74%),(+2,02%),(+2,02%) e(+2,01%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -7,01%.Crolla, con una flessione del 6,04%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,35%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,99%.