Giornata negativa per Wall Street, salgono rendimenti Treasury

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

utilities

finanziario

energia

Travelers Company

Boeing

Goldman Sachs

JP Morgan

JD.com

Costco Wholesale

Pinduoduo Inc Spon Each Rep

AirBnb

Charter Communications

Comcast

Illumina

American Electric Power

(Teleborsa) -, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dell'1,27%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da cinque cali consecutivi, in essere da martedì scorso; sulla stessa linea, giornata negativa per l', che continua la seduta a 3.651 punti, in calo dell'1,13%. In frazionale calo il(-0,48%); come pure, in discesa l'(-0,91%). Gli investitori continuano a valutare le prospettive di recessione, chiedendosi se sia possibile una"Penso sia moltoe forse l'abbia già superato", ha detto la presidente della FED di Boston, aggiungendo di sperare che l'attenuarsi dei problemi legati ai colli di bottiglia nelle forniture prosegua. Intanto, istatunitensi a 10 anni sono saliti di 20 punti base al 3,89%.Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i(-3,16%),(-2,05%) e(-2,04%).In questaper la Borsa di New York, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva.I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -3,45%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,99%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,97%.In perdita, che scende del 2,45%.Al top tra i, si posizionano(+2,39%),(+2,23%),(+2,06%) e(+1,84%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,83%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,07 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 3,75%.Sensibili perdite per, in calo del 3,42%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso -0,5%; preced. 0%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 0,1%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 17%; preced. 18,6%)16:00: Fiducia consumatori, mensile (atteso 104 punti; preced. 103,2 punti)16:00: Vendita case nuove (atteso 500K unità; preced. 511K unità).